Возмущенные пожаром в детском лагере ворвались в горсовет Одессы

В Одессе активисты, собравшиеся на митинг около горсовета в связи с гибелью трех детей при пожаре в лагере «Виктория», проникли в здание и заняли сессионный зал. Об этом сообщает издание «Думская».

Попасть в здание активистам помог областной прокурор Олег Жученко. Они требуют отставки городского руководства и вмешательства в дело президента Украины Петра Порошенко.

Ранее активисты устроили у входа в здание горсовета драку с представителями муниципальной охраны мэрии. После того как демонстранты начали штурм администрации, глава города Геннадий Труханов вместе с депутатами покинул зал заседаний. Труханов заявил, что располагает видеодоказательствами того, что в Одессу на автобусах свезли активистов радикальных организаций.

Это не первая попытка штурма администрации Одессы, вызванного недовольством в связи с гибелью детей при пожаре в лагере. 17 сентября около 200 возмущенных граждан предприняли попытку прорыва. Среди митингующих были родители отдыхавших в лагере детей, общественные активисты, представители оппозиционной партии «Рух новых сил». Они требовали встречи с мэром.

Демонстранты попытались выбить двери и проникнуть в здание, однако полиция их удержала. Вторая попытка была предпринята спустя час. Против митингующих был применен слезоточивый газ.

В ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе возник пожар, в котором погибли трое детей. На следующий день Киевский суд Одессы арестовал директора лагеря Петроса Саркисяна. Расследование дела было взято под особый контроль генпрокурором Украины Юрием Луценко.

В связи с пожаром было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).