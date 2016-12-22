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Путин предложил президенту Мексики помощь после землетрясения
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Путин предложил президенту Мексики помощь после землетрясения
Общество, 13:28
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Путин предложил президенту Мексики помощь после землетрясения

Президент Владимир Путин выразил соболезнования главе Мексики Энрике Пенье Ньето из-за землетрясения, которое произошло в ночь на 20 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента России.

«Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенье Ньето в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, вызванными землетрясением на юго-востоке страны», — указывается в сообщении.

Путин направил своему мексиканскому коллеге телеграмму, в которой передал слова сочувствия родным и близким погибших в результате удара стихии. Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стихийного бедствия.

Путин подчеркнул, что России готова оказать Мексике необходимую помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Последствия землетрясения в Мексике. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Подземные толчки в Мексике произошли вечером 19 сентября. Эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан, который расположен в 111 км к югу от Мехико. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 7,1, а затем магнитудой 4. Вслед за землетрясением произошло извержение вулкана Попокатепетль, также находящегося неподалеку от Мехико. Жертвами землетрясения стали более 250 человек.

Видео: Ruptly

На момент землетрясения в Мексике находились около 100 туристов из России. Об этом РБК сообщал руководитель Ростуризма Дмитрий Горин. В МИД России позднее добавили, что никто из россиян не пострадал. Вместе с тем землетрясение уничтожило жилье несколько дипломатов российской дипмиссии в Мехико.
Теги: Владимир Путин , Мексика , землетрясение , Энрике Пенье Ньето
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