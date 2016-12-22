Путин предложил президенту Мексики помощь после землетрясения

Президент Владимир Путин выразил соболезнования главе Мексики Энрике Пенье Ньето из-за землетрясения, которое произошло в ночь на 20 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента России.

«Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенье Ньето в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, вызванными землетрясением на юго-востоке страны», — указывается в сообщении.

Путин направил своему мексиканскому коллеге телеграмму, в которой передал слова сочувствия родным и близким погибших в результате удара стихии. Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стихийного бедствия.

Путин подчеркнул, что России готова оказать Мексике необходимую помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Подземные толчки в Мексике произошли вечером 19 сентября. Эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан, который расположен в 111 км к югу от Мехико. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 7,1, а затем магнитудой 4. Вслед за землетрясением произошло извержение вулкана Попокатепетль, также находящегося неподалеку от Мехико. Жертвами землетрясения стали более 250 человек.

Видео: Ruptly