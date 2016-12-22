В Москве в ДТП с машиной скорой помощи пострадали три человека
Общество, 12:41
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В Москве в ДТП с машиной скорой помощи пострадали три человека
В Москве в ДТП с машиной скорой помощи пострадали три человека, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД главного управления МВД по столице.
Авария произошла на пересечении Ленинского и Университетского проспектов. «Автомобиль столкнулся со скорой помощью. Скорая опрокинулась на бок», — рассказали в пресс-службе.
Ранее, 14 сентября, машина скорой помощи столкнулась с автомобилем ВАЗ-2111 в Москве. В результате происшествия пострадали два человека. ДТП произошло на улице Шереметьевская, 37.