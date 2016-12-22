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Кремль увидел в поддержке выдуманного преемника абсолютное доверие Путину

Масляков прокомментировал тему цензуры шуток про президента на КВН

Кремль объяснил речь Фримена о Путине «эмоциональной экзальтацией»

Le Monde заподозрила Сергея Бубку в связях с коррупционерами

В Москве в ДТП с машиной скорой помощи пострадали три человека

В районе перевала Дятлова при невыясненных обстоятельствах погиб турист

В Испании прошли аресты сторонников референдума о независимости Каталонии

Журналисты впервые засняли организовавшего арест Улюкаева генерала ФСБ

Поклонская заявила о просьбе задержать главу «Христианского государства»

Председатель правления Бинбанка рассказал о работе банка в будущем

Mitsubishi анонсировала выпуск нового кроссовера

В Fitch назвали несколько сценариев будущего Бинбанка

Курс евро на 21 сентября

EUR ЦБ: 69,77 (+0,09)

Курс доллара на 21 сентября

USD ЦБ: 58,13 (+0,03)

Сирийская оппозиция взяла под контроль 90% «столицы» ИГ

В транспортном профсоюзе настояли на одинаковых штрафах для водителей

Минфин задумался о повышении в разы стоимости ОСАГО для пьяных водителей

РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины

Совладелец Бинбанка рассказал о причинах санации и будущем банка

МИД заявил об отсутствии пострадавших при землетрясении в Мексике россиян

«Обидевшего» ветеранов АТО главного военного психиатра Украины отстранили

В США оштрафовали написавшего на мемориале Линкольну имя жителя Киргизии

Растущая обувь и еще два дизайнерских решения для циклической экономики

На скважине под Оренбургом произошел выброс нефтяной жидкости

В суде по делу Улюкаева начался допрос генерала ФСБ Феоктистова

Глава Госдумы объявил о победе над депутатами-прогульщиками

В АКРА оценили вероятность санации Бинбанка Центробанком

Призывавшего к республике от Урала до Тихого океана отправили на лечение

Лидера «Христианского государства» задержали за «борьбу» с «Матильдой»