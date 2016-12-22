В районе перевала Дятлова при невыясненных обстоятельствах погиб турист

Обстоятельства смерти туриста, погибшего в районе перевала Дятлова, устанавливаются, проводится проверка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области. «Днем 18 сентября 2017 года в правоохранительные органы города Ивделя поступила информация о скоропостижной смерти туриста в районе Перевала Дятлова в Ивдельском городском округе», — рассказали РБК в пресс-службе. По словам собеседника, в связи с труднодоступностью места, в котором произошел указанный инцидент, добраться до него пока не представляется возможным, в связи с чем необходимо привлечение специальной техники. «В настоящее время решается вопрос о применении данной специальной техники, после чего будут продолжены необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента», — добавил он.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области заявили, что туристическая группа, в состав которой входил погибший турист, не была зарегистрирована. Об этом сообщает «Интерфакс». «Сейчас в районе перевала Дятлова плохие метеоусловия, поэтому для сопровождения представителя Следственного комитета спасатели находятся в готовности», — отметил представитель пресс-службы.

В январе 2017 года туристы из Перми сообщили, что на перевале Дятлова обнаружен труп туриста. Тело мужчины было найдено в бытовке на горе Моттевчахль на высоте 1095 м. Температура в данном районе достигает минус 30 градусов.

Позднее в СКР сообщили, что погибшим оказался 47-летний житель Челябинской области. Вскрытие показало, что турист умер от переохлаждения.

В феврале 1959 года на перевале Дятлова погибли девять туристов-лыжников во главе с Игорем Дятловым. Все они состояли в турклубе Уральского политехнического института из Свердловска. Существует около 20 версий гибели группы. Согласно официальным данным, туристы погибли из-за переохлаждения. Однако у некоторых членов туристической группы были зафиксированы серьезные телесные повреждения.