Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,34 57,78 EUR Нал. 70,08 69,38 USD Бирж. 57,94 -0,19 EUR Бирж. 69,58 -0,14 USD ЦБ. 58,13 +0,03 EUR ЦБ. 69,77 +0,09 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 3917,85 +25,15 ММВБ 2047,11 -0,09% РТС 1113,30 +0,41% Brent 55,67 +0,49% DJIA 22370,80 +0,18% Nasdaq 6461,32 +0,10% FTSE 7274,79 -0,01%
В районе перевала Дятлова при невыясненных обстоятельствах погиб турист
Лента новостей
Масляков прокомментировал тему цензуры шуток про президента на КВН 12:55, Общество Кремль объяснил речь Фримена о Путине «эмоциональной экзальтацией» 12:54, Политика Le Monde заподозрила Сергея Бубку в связях с коррупционерами 12:41, Общество В Москве в ДТП с машиной скорой помощи пострадали три человека 12:41, Общество В районе перевала Дятлова при невыясненных обстоятельствах погиб турист 12:40, Общество В Испании прошли аресты сторонников референдума о независимости Каталонии 12:39, Политика Журналисты впервые засняли организовавшего арест Улюкаева генерала ФСБ 12:38, Политика Поклонская заявила о просьбе задержать главу «Христианского государства» 12:36, Общество Председатель правления Бинбанка рассказал о работе банка в будущем 12:35, Финансы Mitsubishi анонсировала выпуск нового кроссовера 12:25, Авто В Fitch назвали несколько сценариев будущего Бинбанка 12:17, Финансы Сирийская оппозиция взяла под контроль 90% «столицы» ИГ 12:07, Политика В транспортном профсоюзе настояли на одинаковых штрафах для водителей 12:05, Общество Минфин задумался о повышении в разы стоимости ОСАГО для пьяных водителей 11:53, Общество РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины 11:45, Политика Совладелец Бинбанка рассказал о причинах санации и будущем банка 11:44, Финансы МИД заявил об отсутствии пострадавших при землетрясении в Мексике россиян 11:40, Общество «Обидевшего» ветеранов АТО главного военного психиатра Украины отстранили 11:35, Общество В США оштрафовали написавшего на мемориале Линкольну имя жителя Киргизии 11:16, Общество Растущая обувь и еще два дизайнерских решения для циклической экономики 11:10, Партнерский материал На скважине под Оренбургом произошел выброс нефтяной жидкости 11:09, Общество В суде по делу Улюкаева начался допрос генерала ФСБ Феоктистова 11:02, Политика Глава Госдумы объявил о победе над депутатами-прогульщиками 11:01, Политика В АКРА оценили вероятность санации Бинбанка Центробанком 10:51, Финансы Призывавшего к республике от Урала до Тихого океана отправили на лечение 10:44, Общество Лидера «Христианского государства» задержали за «борьбу» с «Матильдой» 10:39, Общество
В районе перевала Дятлова при невыясненных обстоятельствах погиб турист
Общество, 12:40
0
В районе перевала Дятлова при невыясненных обстоятельствах погиб турист

Обстоятельства смерти туриста, погибшего в районе перевала Дятлова, устанавливаются, проводится проверка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области. «Днем 18 сентября 2017 года в правоохранительные органы города Ивделя поступила информация о скоропостижной смерти туриста в районе Перевала Дятлова в Ивдельском городском округе», — рассказали РБК в пресс-службе. По словам собеседника, в связи с труднодоступностью места, в котором произошел указанный инцидент, добраться до него пока не представляется возможным, в связи с чем необходимо привлечение специальной техники. «В настоящее время решается вопрос о применении данной специальной техники, после чего будут продолжены необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента», — добавил он.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области заявили, что туристическая группа, в состав которой входил погибший турист, не была зарегистрирована. Об этом сообщает «Интерфакс». «Сейчас в районе перевала Дятлова плохие метеоусловия, поэтому для сопровождения представителя Следственного комитета спасатели находятся в готовности», — отметил представитель пресс-службы.

В январе 2017 года туристы из Перми сообщили, что на перевале Дятлова обнаружен труп туриста. Тело мужчины было найдено в бытовке на горе Моттевчахль на высоте 1095 м. Температура в данном районе достигает минус 30 градусов.

Позднее в СКР сообщили, что погибшим оказался 47-летний житель Челябинской области. Вскрытие показало, что турист умер от переохлаждения.

В феврале 1959 года на перевале Дятлова погибли девять туристов-лыжников во главе с Игорем Дятловым. Все они состояли в турклубе Уральского политехнического института из Свердловска. Существует около 20 версий гибели группы. Согласно официальным данным, туристы погибли из-за переохлаждения. Однако у некоторых членов туристической группы были зафиксированы серьезные телесные повреждения.

Теги: СКР , смерть , Перевал Дятлова , Турист
Главное
Кремль увидел в поддержке выдуманного преемника абсолютное доверие Путину Политика
Материалы по теме
Найденная на перевале Дятлова туристка продолжила поход Общество
Спасатели нашли пропавшую на перевале Дятлова туристку Общество
МЧС сообщило о пропавшей на перевале Дятлова туристке Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку