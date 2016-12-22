Обидевшего ветеранов АТО главного военного психиатра Украины отстранили

Главного военного психиатра Украины Олега Друзя отстранили от должности приказом Минобороны страны, сообщил на своей странице в Facebook глава оборонного ведомства страны Степан Полторак.

​Полторак заявил, что принял решение отстранить от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный госпиталь» полковника Олега Друзя «в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей». «Назначил служебное расследование», — пояснил министр обороны Украины.

Ранее стало известно, что главный военный психиатр Украины Олег Друзь во время презентации на заседании комитета охраны здоровья заявил, что 93% ветеранов боевых действий в Донбассе представляют угрозу для общества, являются «внутренним врагом» и нуждаются в лечении. Данное заявление вызвало критику со стороны участников так называемой антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке Украины.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на сделанное в июне заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, на Украине к лету 2017 года около 500 ветеранов боевых действий в Донбассе покончили с собой. Аваков в том же заявлении отметил, что, согласно статистики, в среднем 90–95% участников военных конфликтов имеют психологические и социальные проблемы.