В АКРА оценили вероятность санации Бинбанка Центробанком

Старший директор, руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук прокомментировал РБК возможную санацию Бинбанка.

«Объем обязательств перед физлицами значителен, банк федеральный, поэтому отзыв лицензии может вызвать большие негативные последствия для всего финансового сектора. Поэтому, на мой взгляд, более вероятен вариант санации», — заявил Лукашук.

Ранее 20 сентября владелец Бинбанка обратился к Банку России (ЦБ) и попросил провести санацию банка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

В пресс-службе регулятора заявили, что в ближайшее время примут решение о санации Бинбанка. В настоящее время банк занимает седьмое место по объему средств физлиц среди российских банков. Он также входит в топ-30 крупнейших банков России.

Предприниматель Микаил Шишханов владеет 59,4% акций Бинбанка, еще 39,4% принадлежат миллиардера Михаилу Гуцериеву. Бинбанк также входит в группу «Сафмар», подконтрольную семье Гуцериева. Корпорация бизнесмена объединяет промышленные, нефтяные и финансовые активы, а также работает в сфере недвижимости, девелопмента и ретейла.