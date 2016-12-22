Первый замглавы Минздрава стал ярославским сенатором

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назначил сенатором от региона первого замглавы Минздрава России Игоря Каграманяна, говорится в указе главы региона, опубликованном пресс-службой правительства Ярославской области.

Как следует из текста указа, в соответствии с федеральным законом №229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания» Каграманян наделяется «полномочиями члена Совета Федерации...представителя от правительства Ярославской области». «Указ вступает в силу с 20 сентября 2017 года», — говорится в документе.

Игорь Каграманян начал карьеру врача в Ярославской психиатрической больнице в конце 1980-х годов, позднее стал проректором в медакадемии. В 2007 году он занял пост замдиректора, затем — директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. С 2014 года Каграманян являлся первым заместителем министра здравоохранения России. На сайте Минздрава он до сих пор значится первым замом главы ведомства.

Ранее сообщалось, что 19 сентября экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин был назначен представителем региона в Совете Федерации. Митин ушел с поста главы региона «по собственному желанию» в феврале в рамках ротации руководства субъектов. Президент Владимир Путин принял его отставку 13 февраля.