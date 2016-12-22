В Ульяновской области после урока физкультуры умер школьник

В Ульяновской области умер школьник, госпитализированный после урока физкультуры, от которой имел освобождение. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Как сообщают в управлении, 14-летнему ученику одной из школ Ульяновской области на уроке физкультуры стало плохо. Ребенок был направлен в медицинский стационар, где скончался, несмотря на усилия врачей.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

В апреле сообщалось, что СКР завел дело по факту гибели на уроке физкультуры 9-летнего школьника в городе Артём Приморского края. Ребенку стало плохо во время разминочной пробежки, несмотря на попытки оказать помощь, он скончался. Как выяснилось в результате проверки, ребенок задохнулся рвотными массами. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

