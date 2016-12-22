Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал речь президента США Дональда Трампа, прозвучавшую на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС. Выступление американского президента Лавров назвал «примечательным».

«Что касается выступления президента Трампа, то выступление примечательное», — заявил министр. Он отметил, что выступление президента США во многом было рассчитано «не только на внешнюю аудиторию, но и внутреннюю».

Отдельно Лавров выделил те формулировки американского президента, которые касались норм международного права. «Обратила на себя внимание очень четко сформулированная поддержка принципов суверенитета и равенства в международных делах, заявления о том, что США хотят лидировать примером, не хотят никого учить жизни, никого заставлять следовать тому или иному пути, уважают тот способ существования, который сами народы выбирают для себя», — сказал Лавров.

В то же время глава МИД подчеркнул, что «надо посмотреть, как эти слова будут воплощаться в практические действия».

Речь Дональда Трампа прозвучала с трибуны зала заседаний в здании ООН во время 72-й сессии Генассамблеи. В своей речи американский президент коснулся ключевых международных проблем, в том числе ситуации с КНДР, иранской ядерной сделки и конфликта в Сирии. При этом в своей речи он призвал отказаться от вмешательства в дела других стран. Россия прозвучала в выступлении Трампа лишь один раз, когда он поблагодарил Москву за поддержку санкций против КНДР.