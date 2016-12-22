Полиция Австралии признала неизбежность терактов в стране

Несмотря на все усилия правоохранительных органов Австралии, полностью предотвратить террористическую угрозу невозможно. Об этом, как сообщает The Daily Telegraph, заявил антитеррористического подразделения столичного штата Новый Южный Уэльс Марк Мердок.

«Я не хотел бы это говорить, но это [теракт] произойдет. Это неизбежно», — заявил Мердок. Он подчеркнул, что контртеррористические службы Австралии делают все возможное для предотвращения возможных терактов. Тем не менее, угроза сохраняется.

«Несмотря на все, что делается, и на ту хорошую работу, которую проводят правоохранительные органы и разведка, не желая создавать излишний страх внутри сообщества, это произойдет», — подчеркнул он.

Он пояснил, что вербовка террористов осуществляется через Интернет, где отследить их сложно. При этом он отметил, что террористы все чаще прибегают к тактике совершения атаки в одиночку, что дополнительно усложняет предотвращение нападений.

В конце июля стало известно, что правоохранительные органы Австралии предотвратили крупный теракт. Как сообщил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл, экстремисты намеревались устроить взрыв на борту пассжаирского лайнера.