В Сети появилось снятое в момент землетрясения в Мексике видео

Землетрясение магнитудой 7,1 произошедшее в Мексике, привело к значительным разрушениям и жертвам. Очевидцы публикуют видеозаписи, снятые в момент начала подземных толчков в социальные сети.
На видеозаписи, снятой с высотного здания в столице страны Мехико видно, что город охвачен дымом от пожаров. Часть зданий в 20-миллионном городе разрушена. Согласно сообщению на правительственном портале, власти ввели в столице страны чрезвычайное положение.
Еще одно видео, опубликованное порталом Reforma.com, было снято в момент обрушения одного из зданий во время подземных толчков. Во это время рядом с домом находилась группа людей.
Другая видеозапись запечатлела обрушение стены многоэтажного дома из-за землетрясения.
По последним данным, жертвами землетрясения в Мексике стали более 130 человек. От толчков пострадали центральные регионы страны и столица Мехико. 3,8 млн человек оказались лишены электричества. Всего в районах, затронутых землетрясением, проживают около 20 млн человек.
На помощь экстренным службам власти страны направили армию, к эвакуации пострадавших привлечены вертолеты. По данным российского посольства в Мексике, россиян среди пострадавших в землетрясении нет.