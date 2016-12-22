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В «Системе» назвали апелляцию условием для мирового соглашения
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В «Системе» назвали апелляцию условием для мирового соглашения
Бизнес, 21:18
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В «Системе» назвали апелляцию условием для мирового соглашения

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин сказал в беседе с РБК, что подача апелляции на решение Арбитражного суда Башкирии по иску «Роснефти» является обязательным условием заключения мирового соглашения.

Подача апелляционной жалобы не только не является односторонним отказом АФК от мирового соглашения, а напротив, является обязательным условием его заключения, поскольку только суд может такое соглашение утвердить, сказал Шамолин. По его словам, если не подать жалобу в суд второй инстанции, решение суда первой автоматически вступает в силу. «В этой связи, хочу четко заявить: АФК заинтересована и готова заключить мировое соглашение с НК «Роснефть», и хотя его условия являются предметом переговоров, мы уверены, что работая конструктивно, вместе с истцом, мы сможем реализовать ожидания, обозначенные нашим президентом», — сказал РБК Шамолин.

В начале сентября президент Владимир Путин выразил надежду, что «Роснефть» и АФК «Система» заключат мировое соглашение. Он заявил, что никаких прямых указаний не давал и не может сказать на 100%, как будет развиваться дальше ситуация.

Как заявил РБК представитель АФК «Система» Сегей Копытов, по российскому законодательству подача апелляции — это необходимый этап для заключения возможного мирного соглашения, которое может быть утверждено в рамках судебного процесса. 19 сентября АФК «Система» подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Башкирии по иску «Роснефти», который постановил взыскать с «Системы» 136,3 млрд руб. в пользу «Башнефти», сообщается на сайте компании. Как полагает суд, именно на такую сумму «Система» нанесла ущерб во время реорганизации «Башнефти» в 2014 году.

Как заявил в беседе с РБК во вторник, 19 сентября, представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, факт подачи апелляции «Системой» без каких-либо предложений рассматривается компанией как односторонний отказ от мирового соглашения.

Теги: «Роснефть» , аппеляция , АФК "Система"
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