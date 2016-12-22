Путин предложил сажать до 10 лет за нарушения при гособоронзаказе

Президент Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, предлагающий ужесточить наказание главам компаний, которые злоупотребляли полномочиями во время выполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщается на сайте Госдумы.



Российский лидер хочет внести изменения в ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По законопроекту, за злоупотребления полномочиями во время выполнения оборонного заказа предлагается ввести наказание в виде штрафа от 1 млн до 3 млн руб. или лишения свободы от четырех до восьми лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб. По действующему законодательству, за такие деяния предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб. или арест на срок до шести месяцев. Также правонарушитель может быть лишен свободы на срок до четырех лет.

За злоупотребление полномочиями организованной группой в инициативе президента предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Кроме того, в законопроекте предлагается внести дополнения в ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества), которые позволяют конфисковать имущество, которое было получено в результате нарушений во время выполнения государственного оборонного заказа.

Как заявила в беседе с РБК зампред думского комитета по обороне Юрия Швыткина («Единая Россия»), «определенные нарушения и нечистоплотность со стороны отдельных руководителей компаний при гособоронзаказе существовали, поэтому эта мера оправдана». Депутат сказал РБК, что президентская инициатива носит профилактический характер, и принятие закона будет способствовать дальнейшему усилению борьбы с коррупцией.

В начале февраля Путин призвал ФСБ тщательно следить за тем, куда идут средства, выделенные на гособоронзаказ и на важные инфраструктурные проекты. Российский лидер отметил, что в этой сфере «много хищений». Он рассказал, что общество ждет «большей открытости» в обеспечении экономической безопасности и борьбе с коррупцией. Путин заявил, что эти направления являются «ключевыми».