Минтранс ответил на выписанные Украиной 20 тыс. штрафов авиакомпаниям

Минтранс не получал от Украины уведомления о штрафах для российских авиакомпаний, об этом рассказал министр транспорта Максим Соколов в кулуарах форума «Нева-2017», передает ТАСС.



«По крайней мере я на данный момент ничего официально не получал», — сказал Соколов.

​​​​​​

Так глава Минтранса прокомментировал сообщения о 20 тыс. штрафов российским авиакомпаниям, которые им выписала Украина за нарушение границ воздушного пространства страны.



Ранее сегодня в Госавиаслужбе Украины заявили, что полеты российских авиакомпаний в Крым считаются нарушением воздушного пространства страны, за что перевозчики обязаны заплатить штраф. Общее количество штрафов, выписанных украинской стороной российским авиакомпаниям, составило 20 тыс. штук, их общая стоимость равна 5,98 млрд руб.



Среди компаний, которым был выписан штраф, — «Аэрофлот», «ВИМ-Авиа», «Газпром авиа», Red Wings, «Россия», «АЛРОСА», «Уральские авиалинии», «Ямал», «ЮТэйр», «Трансаэро», «224 авиаотряд», «Когалымавиа» «Сокол», «Ак Барс Аэро» и другие.



Согласно Воздушному кодексу Украины, если авиакомпания не выплатила штраф в течение 15 дней с момента получения документа, уведомляющего о нем, сумма штрафа будет взыскиваться в принудительном порядке Государственной исполнительной службой Украины.



Как пояснили в Госавиаслужбе, ведомство работает над вопросом взыскания штрафов с российских авиакомпаний вместе с Министерством инфраструктуры и Министерством иностранных дел Украины, которые намерены обращаться в международные судебные инстанции.