Компания Игоря Ротенберга разработает концепцию пропуска через госграницу

ООО «Глобальные системы автоматизации» («Глосав») выиграло конкурс на разработку концепции «интегрированной системы пропуска через государственную границу РФ», передает «Интерфакс» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Маркетинг». Компания, единственным владельцем которой, по данным «СПАРК-Интерфакса», является Игорь Ротенберг, выполнит эту работу за 9,3 млн руб.

Организатором конкурса было подведомственное Минтрансу учреждение «Ространсмодернизация». Начальная цена закупки составляла 9,5 млн руб. Другим участником конкурса была компания «Газинтех» (90-процентная доля — у Андрея Рудакова), которая готова была разработать концепцию за 9,4 млн руб.

Согласно условиям конкурса, его победителю необходимо будет проанализировать нормативно-правовую документацию, регламентирующую требования к оборудованию и оснащению автомобильного пункта пропуска. Компании Ротенберга теперь предстоит изучить работу пропускных пунктов «Торфяновка» на границе с Финляндией и «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. После этого «Глосав» уточнит требования по автоматизации работы пропускных пунктов и разработает «научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проекта концепции системы».

Игорь Ротенберг (состояние, по оценке Forbes, — $700 млн) — совладелец компании «РТ-Инвест Транспортные системы», которая является оператором системы взимания платы с большегрузного транспорта «Платон».