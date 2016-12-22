Суд отложил слушание по иску компании Дурова к экс-сотруднику

Антон Розенберг (Фото: РБК-Петербург)

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга отложил предварительное заседание по иску компании ООО «Телеграф» к бывшему сотруднику компании Антону Розенбергу. Об этом сообщает корреспондент «РБК Санкт-Петербург».

Следующее заседание состоится 17 октября. Процесс будет закрытым.

ООО «Телеграф» хочет взыскать с Розенберга около 100 млн руб. компенсации убытков из-за разглашения коммерческой тайны. Розенберг утверждает, что не давал расписок об ознакомлении с положениями о конфиденциальности, потому что, по его словам, до этого лета документа могло не существовать.

На вопрос о связи Telegram и ООО «Телеграф» Розенберг заявил, что не знает людей, которые бы имели отношение к Telegram и были трудоустроены не в ООО «Телеграф». При этом он уточнил, что не видел ничьих трудовых договоров.

При этом 18 сентября основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компания «Телеграф» не связана с Telegram, однако сотрудники «Телеграфа» «когда-то туда аутсорсили разбор русскоязычного спама бывшими модераторами ВК».

Ранее в тот же день Розенберг опубликовал статью, в которой сообщил, что его уволили из компании «Телеграф» из-за личного конфликта с братом Павла Дурова Николаем. Он утверждал, что родственник основателя «ВКонтакте» испытывал симпатию к будущей супруге Розенберга и настаивал на увольнении соперника.

Супруга Антона Розенберга Екатерина заявила РБК, что согласна с мнением мужа о том, что именно она стала причиной конфликта. В свою очередь основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал обвинения Розенберга «безосновательными».

Антон Розенберг (Фото: РБК-Петербург)

После увольнения Розенберг обратился в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании заработка за вынужденный прогул. Также он хотел, чтоб ему был компенсирован моральный вред. Сумма заявленных требований — около 462 тыс. руб. Данное дело рассматривает Куйбышевский районный суд Петербурга, следующее заседание состоится 24 октября.