Суд отложил слушание по иску компании Дурова к экс-сотруднику

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга отложил предварительное заседание по иску компании ООО «Телеграф» к бывшему сотруднику компании Антону Розенбергу. Об этом сообщает корреспондент «РБК Санкт-Петербург».
Следующее заседание состоится 17 октября. Процесс будет закрытым.
ООО «Телеграф» хочет взыскать с Розенберга около 100 млн руб. компенсации убытков из-за разглашения коммерческой тайны. Розенберг утверждает, что не давал расписок об ознакомлении с положениями о конфиденциальности, потому что, по его словам, до этого лета документа могло не существовать.
На вопрос о связи Telegram и ООО «Телеграф» Розенберг заявил, что не знает людей, которые бы имели отношение к Telegram и были трудоустроены не в ООО «Телеграф». При этом он уточнил, что не видел ничьих трудовых договоров.
При этом 18 сентября основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компания «Телеграф» не связана с Telegram, однако сотрудники «Телеграфа» «когда-то туда аутсорсили разбор русскоязычного спама бывшими модераторами ВК».
Ранее в тот же день Розенберг опубликовал статью, в которой сообщил, что его уволили из компании «Телеграф» из-за личного конфликта с братом Павла Дурова Николаем. Он утверждал, что родственник основателя «ВКонтакте» испытывал симпатию к будущей супруге Розенберга и настаивал на увольнении соперника.
Супруга Антона Розенберга Екатерина заявила РБК, что согласна с мнением мужа о том, что именно она стала причиной конфликта. В свою очередь основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал обвинения Розенберга «безосновательными».
После увольнения Розенберг обратился в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании заработка за вынужденный прогул. Также он хотел, чтоб ему был компенсирован моральный вред. Сумма заявленных требований — около 462 тыс. руб. Данное дело рассматривает Куйбышевский районный суд Петербурга, следующее заседание состоится 24 октября.
Головная компания мессенджера Telegram — Telegram Messenger LLP. В карточке компании в Британском реестре действительно указаны два совладельца с равными долями — Telegraph Inc. и Dogged Labs Ltd. Конечным бенефициаром является Павел Дуров, его доля составляет не менее 75%.
Единственным учредителем российского ООО «Телеграф», согласно данным ЕГРЮЛ является компания из центральноамериканского государства Белиз Telegraph Inc. (.pdf). Ее адрес и регистрационный номер совпадает с учредителем британской Telegram Messenger LLP. При этом, по словам Павла Дурова, сказанным в интервью изданию Meduza, Telegraph Inc. и Telegram Messenger LLP уже «продолжительное время» находятся «ни в каких» отношениях. На прямой вопрос, какое отношение компания имела к мессенджеру, он заявил, что «когда-то туда аутсорсили разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «ВК».
Генеральный директор ООО «Телеграф» — Александр Степанов, которого упоминает бывший замтехдиректора «ВКонтакте» Антон Розенберг. По данным базы СПАРК, последние доступные финансовые показатели ООО «Телеграф» за 2013 год зафиксировали нулевую выручку и чистый убыток в размере 10,5 млн руб.