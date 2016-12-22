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Обвиненный в мошенничестве основатель «Смотра.ру» отказался признать вину
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Обвиненный в мошенничестве основатель «Смотра.ру» отказался признать вину
Общество, 18:53
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Обвиненный в мошенничестве основатель «Смотра.ру» отказался признать вину

Основатель автомобильного сообщества «Смотра.ру» Эрик Китуашвили (Эрик Давидыч), которого обвинили в мошенничестве, не признал вину. Об этом РБК сообщил один из его адвокатов Сергей Жорин.

«Позиция Эрика Давидовича и его защиты — доказать его невиновность. Очевидно, что он сидит не за то, что ему пытаются инкриминировать, а за ту позицию, которую он озвучивал», — сказал защитник.

Дорогомиловский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении Китуашвили 19 сентября.

Эрика Китуашвили арестовали в феврале 2016 года. Через месяц ему предъявили обвинение в мошенничестве на 7 млн руб. По версии следствия, он инсценировал хищение трех автомобилей, после чего получил за них автостраховку. Против него возбудили уголовное дело по ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). После этого его также обвинили в клевете на руководителя главного управления МВД по Москве.

В сентябре 2016 года основателю «Смотра.ру» предъявили еще одно обвинение. Ему вменили создание организованной преступной группы.

Сам обвиняемый считает, что его преследование связано с фильмом о коррупции в ГИБДД. В декабре 2015 года «Смотра.ру» опубликовала видеоролик, который собрал около 5 млн просмотров. В нем рассказывалось о двойном гражданстве главы московского ГИБДД Виктора Коваленко и о незаконном получении «красивых» номеров​.

Теги: Эрик Китуашвили , «Смотра.ру» , Эрик Давидыч
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