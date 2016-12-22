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Прокуратура провела проверку после обрушения потолка в брянской школе
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Прокуратура провела проверку после обрушения потолка в брянской школе
Общество, 16:51
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Прокуратура провела проверку после обрушения потолка в брянской школе

Прокуратура провела проверку после обрушения потолка в школе в Брянске, в результате которого пострадали пять учеников. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Брянской области.

Как отмечается в сообщении, проверка была начата после публикации издания «Брянск Today» о том, что администрация школы скрыла факт травмирования детей в результате происшествия.

Инцидент произошел 13 сентября в школе №3. Во время урока у пятого класса в кабинете обрушилась штукатурка с потолка. Родители пятерых учеников сказали, что их дети получили травмы. Однако руководство школы хотело скрыть этот факт. Как рассказала «Брянск Today» мама одной из школьниц, в класс, где обрушился потолок, никого не пускали, закрыли его на ключ и «стали скрывать следы». Она отметила, что дети рассказывали о том, как кусок штукатурки упал на парту и сломал ее.

Исполняющая обязанности директора брянской школы №3 Елена Воронина заявила РБК, что ни один ребенок при обрушении части штукатурки в кабинете не пострадал.

«У нас упал небольшой площади кусок штукатурки 13 сентября. Пострадавших нет, все дети из класса, в котором это произошло, ходят в школу. Сейчас уже заканчиваются ремонтные работы, все меры приняты, школа абсолютно ничего не скрывает», — сказала она.

На вопрос РБК о причинах случившегося Воронина ответила, что это произошло из-за ветхости здания школы. По ее словам, ни одной претензии от родителей учеников не поступало. «Эта история раздулась больше, чем есть на самом деле», — заявила и.о. директора.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, инцидент произошел из-за бездействия со стороны администрации школы в вопросе обеспечения безопасных условий для проведения уроков, а также из-за отсутствия средств на замену кровли.

Прокуратура направила представление в адрес главы Брянской городской администрации Александра Макарова.

Теги: Брянск , обрушение , Школа
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