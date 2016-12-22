МВД показало видео взрыва банкоматов Альфа-банка

На опубликованной МВД записи с камер наблюдения видно, как четверо преступников возятся возле банкоматов, после чего гремит взрыв

Фото: пресс-служба МВД России

Преступникам, проникшим в ночь на 19 сентября в отделение Альфа-банка на Лермонтовском проспекте, удалось похитить деньги из банкоматов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Четверо неизвестных, повредив банкоматы, похитили денежные средства, после чего скрылись. Ущерб составил более 40 млн руб.», — пояснила она.

Видео: МВД РФ

Ранее в пресс-службе Альфа-банка РБК рассказали, что банкомат в отделении на Лермонтовском проспекте был взорван.

На опубликованном на сайте МВД видео с камер наблюдения видно, как четверо людей в скрывающих лица капюшонах проникают в помещение с банкоматами, непродолжительное время возятся возле них, после чего выскакивают наружу, а в помещении происходит взрыв.

По словам представителя МВД, по факту происшедшего полицией возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), в настоящее время принимаются меры по розыску и задержанию подозреваемых.