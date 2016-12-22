На Эльбрусе благодаря жаре нашли тела шестерых пропавших альпинистов

Тела сразу шестерых альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус в 1990-х и 2000-х годах, обнаружены спасателями на склонах вершины, рассказал «РИА Новости» начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Абдуллах Гулиев. По его словам, в горах почти два месяца стоит жара, и тела «вытаяли» из-под слоев снега и льда.

«С прошлой пятницы наши ребята совершали облеты Эльбруса на вертолете и обнаружили в разных местах тела шестерых альпинистов. Тела троих из них нашли сегодня на высоте 5500 метров в районе Западной вершины горы», — сказал Гулиев.

Тела еще троих альпинистов были обнаружены на высоте 5300 метров.

Среди погибших оказалась — женщина, приехавшая покорять Эльбрус из Санкт-Петербурга в начале 1990-х годов и пропавшая без вести. Личности остальных пятерых погибших пока не установлены.

«Этим займутся сотрудники следственного комитета. Предположительно, трое погибли в 2000-х годах», — сказал Гулиев.

19 сентября в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии температура воздуха поднималась примерно до 20 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, на этом уровне температура будет удерживаться еще около 10 дней.