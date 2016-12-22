В Мурманске эвакуировали здание областного правительства и мэрии

В Мурманске из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуировали здание правительства Мурманской области и городской мэрии. Об этом сообщает агентство FlashNord со ссылкой на официального представителя регионального правительства Дмитрия Ищенко.

Также были эвакуированы четыре гостиницы, пять торговых центров и Мурманский арктический государственный университет.

Эвакуация проводилась в гостиницах «Меридиан» и «Отель Губернский»; в торговых центрах «Арбат» и «Моисей», сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах региона. Эти объекты находятся в центре Мурманска. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Позже сотрудник торгового центра «Моисей» сообщил РБК, что эвакуация закончилась в 13:00 мск. «Действительно, эвакуация была примерно в 12:20. Подошел сотрудник полиции и заявил, что эвакуация происходит из-за угрозы взрыва. На улице все службы были и МЧС, и полиция, и скорая. Но сейчас нас уже запустили, всё нормально», — сказал собеседник РБК.

По данным издания «Мурманский вестник», в городе эвакуирован торговый центр «Мурманск Молл», а в соцсетях пишут об эвакуации посетителей и персонала из гостиницы «Моряк», из гостинично-делового центра «Меридиан» и ТЦ «Форум».

Сотрудник отеля «Губернский» сообщил РБК, что эвакуация в отеле продолжается.

В пресс-службе ГУ МВД России по Мурманской области отказались от комментариев по теме эвакуации.