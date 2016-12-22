В Бремене задержали предполагаемого боевика ИГ из Чечни

В Германии в городе Бремене полиция арестовала 28-летнего жителя Чечни, который обвиняется в участии в боевых действиях на стороне террористической организации «Исламское государства» (запрещена в России). Об этом сообщила представитель прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах, пишет Weser-Kurier.

«Мы ведем досудебное расследование против гражданина России чеченского происхождения», — сказала собеседница издания. Как отмечает газета, обвиняемый участвовал в военных действиях на территории Сирии. Более подробной информации в прокуратуре не предоставили, пишет газета.

Как сообщает Weser-Kurier, чеченец, который жил в Бремене, был задержан еще 13 сентября во время спецоперации. На данный момент он находится под стражей. Как рассказал сенатор от земли Бремен Ульрих Меурер, арестованным является некий Асланбек С. По его словам, расследование в отношении россиянина продолжалось в течение нескольких месяцев. « Я рад, что нам удалось устранить еще одну угрозу. Подобные ему лица представляют угрозу безопасности и, по возможности, должны быть депортированы в свои родные страны», — сказал Меурер.

«В настоящее время информация о россиянине пока проверяется», — заявил РБК пресс-секретарь посольства России в ФРГ Денис Микерин.

Делом российского гражданина занимается полиция Гамбурга и Бремена в рамках соглашения между городами о юрисдикции в вопросах государственной защиты.

Немецкая полиция в настоящее время идентифицировала 700 исламистов, которые могут представлять угрозу. По данным правоохранительных органов, из них от 10 до 20 человек являются жителями Бремена. Двое из них содержатся под стражей, еще несколько находятся за границей.

В начале сентября немецкая служба телеканала Euronews со ссылкой на сенатора от земли Бремен Ульриха Маурера сообщала, что Германия депортировала в Москву 18-летнего россиянина, которого подозревают в связях с радикальными исламистами. Молодой человек проживал в Бремене. Он был доставлен в Москву из Франкфурта. Сам россиянин, которого телеканал называет Измулл А., заявлял, что в России его могут арестовать и пытать.