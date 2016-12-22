На открытии памятника Калашникову в Москве задержали человека с плакатом

На открытии памятника советскому и российскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову в центре Москвы во вторник, 19 сентября, задержали человека с плакатом. В ходе задержания молодой человек начал выкрикивать: «За что? Что вы себе позволяете?», передает корреспондент РБК.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что информация о задержании мужчины на открытии памятника Калашникову «в пресс-службу пока не поступала».
Участника одиночного пикета доставили в Тверской ОВД, сообщил портал «ОВД-Инфо».
Сам задержанный Андрей Киселев позднее сообщил, что его отпустили без составления протокола, сообщает «Открытая Россия». Ее сайт приводит слова Киселева: «Я решил провести антимилитаристский пикет, потому что оружие, а значит и его конструктор, несет смерть не только солдатам, но и мирным гражданам».
Активист держал плакат «Конструктор оружия = смерти конструктор», момент его задержания показан в трансляции Life. Он заявил журналистам, что считает себя антимилитаристом и выступает против «любой демонстрации военщины, против любой пропаганды военной мощи в России».
Памятник Калашникову установили в субботу, 16 сентября, на пересечении улиц Садовой-Каретной и Долгоруковской. Его официальное открытие состоялось 19 сентября.