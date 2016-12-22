В Удмуртии четыре человека погибли в ДТП

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе возле города Воткинска в Удмуртии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское управление ГИБДД.

По данным полиции, в результате аварии погибли четыре человека. Инцидент произошел в 2:35 ночи по мск на 4-м км автодороги «Объездная города Воткинска». «Водитель автомобиля BMW совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора», — сказано в сообщении.

Как уточняют в полиции, погибли оба водителя, пассажирка «Лады» и пассажир BMW. Еще один пассажир BMW получил травмы, его госпитализировали.

Фотографию с места инцидента опубликовало агентство «Удмуртия».

В понедельник, 18 сентября, в результате аварии в Кущевском районе Краснодарского края погибли четыре человека. Как сообщали РБК в местном управлении МВД, водитель легкового автомобиля Volkswagen столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовым фургоном Isuzu, из-за чего «легковушку» развернуло, что спровоцировало столкновение еще трех машин.