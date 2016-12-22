Проект регламента для работы операторов телемедицины передан Минздраву

Национальная телемедицинская ассоциация (НТМА) разработала проект порядка работы операторов этого рынка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, разработанный по поручению Минздрава.

Документ, разработанный при участии медиков, представителей госструктур, вузов, пациентскиих организаций, юристов и руководителей отраслевых IT-компаний, описывает порядок работы телемедицинских операторов и предлагает установить гарантии прав пациента и правовую защиту врача.

В том случае, если проект приказа будет принят Минздравом в неизменном виде, интернет-сервисы и платформы смогут принимать платежи за медицинские услуги и удерживать из них комиссионное вознаграждение.

Документ также накладывает определенные ограничения как на операторов телемедицинских услуг, так и на сами медицинские организации.

Операторы будут нести перед медицинской организацией ответственность за качество услуг по приему и передаче информации, в том числе за своевременность ее передачи.

Медицинские организации будут нести ответственность за вред, который может быть причинен жизни или здоровью пациента в результате оказания телемедицинских услуг. При этом медорганизации освобождаются от ответственности в том случае, если несвоевременная или некачественная помощь или невозможность ее оказать были вызваны «нарушениями именно в телемедицинских технологиях», указывает газета.

Кроме того, проект предусматривает обязательную идентификацию и аутентификацию врачей, которые предоставляют услуги телемедицины, а также пациентов или их полномочных представителей.

Врачи, прошедшие идентификацию, получат доступ к личному кабинету и информационной системе, а для пациентов создадут простую электронную подпись. После этого врач и пациент смогут общаться при помощи аудио- и видеосвязи, а также с помощью электронных сообщений.

Кроме того, посредством телемедицинских технологий смогут взаимодействовать между собой медработники — проводить консультации, консилиумы, готовить врачебные заключения.

Руководитель рабочей группы по разработке проекта Станислав Сажин сообщил изданию, что проект был направлен в Минздрав, однако в пресс-службе министерства газете уточнили, что документ пока не поступил в профильный департамент.

Госдума разрешила оказание медицинской помощи на расстоянии в июле 2017 года, президент Владимир Путин подписал закон 31 июля. Закон разрешает врачам оказывать медпомощь пациентам путем проведения удаленных консультаций, консилиумов и дистанционного мониторинга.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года, а норма о выдаче рецептов в электронном виде заработает на год позже. ​