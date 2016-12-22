Виновная в конфликте Дурова и Розенберга девушка прокомментировала спор

Супруга Антона Розенберга Екатерина заявила РБК, что согласна с содержанием статьи своего мужа — бывшего топ-менеджера «Вконтакте», в которой он назвал ее причиной конфликта с Николаем Дуровым.

«В статье речь идет обо мне, да. Я читала статью и согласна с ее содержанием», — сообщила она. Екатерина Розенберг отметила, что на данный момент не готова дать более развернутые комментарии.

Розенберг 18 сентября опубликовал статью на платформе Medium, где сообщил, что его уволили из компании Telegram в связи с личным конфликтом между ним и братом Павла Дурова Николаем. По словам Розенберга, Николай Дуров его «в тайне ненавидел» из-за симпатии к будущей на тот момент жене топ-менеджера Екатерине и по этой причине настаивал на его увольнении. «Тут же сказал Николаю всё, что по этому поводу думаю. Тогда же Николай отключил мне доступ на работе», — писал Розенберг.

Кроме того, в своей статье Розенберг рассказал, что связанная с Telegram российская компания «Телеграф» направила ему иск на сумму около 100 млн руб. в качестве компенсации убытков из-за разглашения коммерческой тайны. Розенберг также указал, что Дуров владел квартирой в ЖК «Пятый элемент» за 500 млн руб. и автомобилем Maybach.

В свою очередь, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров отверг обвинения своего экс-подчиненного, назвав обвинения «безосновательными». «От его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний», — добавил Дуров. Розенберг в разговоре с РБК заявил, что ему «трудно комментировать» ответ Дурова.

