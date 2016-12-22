Госдеп объявил о новой встрече Лаврова и Тиллерсона

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник, 19 сентября, на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом говорится в расписании главы Госдепартамента.

Согласно сообщению, что встреча начнется в 17:00 (00:00 мск) в отеле Palace.

Предыдущая встреча Лаврова и Тиллерсона состоялась 18 сентября в постпредстве России в ООН. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, встреча продолжалась около 45 минут и носила неформальный характер.

Как сообщала официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, на встрече Тиллерсон и Лавров «вновь подтвердили приверженность к урегулированию военной ситуации в Сирии, сокращению насилия и созданию условий для реализации Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254».