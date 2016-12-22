Ураган «Мария» в Атлантическом океане усилился до четвертой категории из пяти. Об этом сообщил Национальный ураганный центр США.

«Мария» становится чрезвычайно опасным ураганом четвертой категории», — говорится в сообщении.

Над Атлантикой 16 сентября сформировался тропический шторм «Мария». На момент образования скорость ветра шторма достигла 80 км/ч. Позднее шторм усилился до урагана.

После этого правительство Антигуа и Барбуды выпустило штормовые предупреждения для островов Сент-Китс, Невис и Монсеррат, а правительство Нидерландов — для островов Саба и Синт-Эстатиус (Карибские Нидерланды).

В начале сентября на Карибские острова обрушился один из сильнейших за последние годы ураганов — «Ирма». После этого он продолжил движение и ударил по Майами, центр которого был полностью затоплен. Жертвами «Ирмы» стали 20 человек на Кубе и заморских территориях Великобритании, Нидерландов и Франции.