МИД Испании объявил посла КНДР персоной нон грата

Испания объявила посла КНДР персоной нон грата. Об этом сообщается в Twitter МИДа Испании.

«Сегодня посол Северной Кореи в Испании объявлен персоной нон грата», — говорится в сообщении.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД Испании сообщает, что посол должен прекратить работы и выехать из страны до 30 сентября.

КНДР 15 сентября произвела пуск ракеты в стороны тихого океана. После этого президент Южной Кореи признал невозможным мирный диалог с КНДР.

Глава КНДР Ким Чен Ын 16 сентября заявил, что формирование ядерных сил республики скоро завершится. Он отметил, что «необходимо положить конец» странам, которые ввели санкции против Северной Кореи при помощи «общих усилий государства». Ким Чен Ын подчеркивал, что основная цель КНДР «достичь реального военного паритета с США» и «заставить американские власти не осмеливаться говорить о военном варианте решения конфликта вокруг Северной Кореи».