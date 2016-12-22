Суд в Лондоне принял иск бывшего топ-менеджера «ФосАгро» к холдингу

Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иск бывшего начальника налогового управления холдинга «ФосАгро» Игоря Сычева. Об этом сообщает Forbes, который ознакомился с копией иска и другими документами по этому делу.

По данным Forbes, дело рассматривается судьей Морского и коммерческого суда Отделения королевской скамьи Найджелом Тиэром. Истцом по делу является Сычев и его оффшор Verlox International, находящийся в Белизе.

Ответчиками выступают заместитель председателя совета директоров холдинга Андрей Гурьев и председатель комитета по охране труда совета директоров компании Игорь Антошин. Также в качестве ответчика привлечен связанный с Гурьевым и Антошиным сейшельский оффшор Parmas Corporation и белизский оффшор Avec Ltd.

Сычев выступил с требованием передать ему 1% акций холдинга или выплатить их стоимость (около $55,8 млн), а также $8 млн наличными за урегулирование налоговых споров «ФосАгро». Адвокаты Сычева сообщили ему, что «[судом] дано разрешение вручить иск всем [упомянутым] ответчикам». «Теперь придется побегать за ними, чтобы вручить повестки», — отметил Сычев. В Отделении королевской скамьи также подтвердили, что «работа по делу начата, суд принял документы [от истца]».

В «ФосАгро» Forbes заявили, что холдингу «ничего не известно об иске Сычева». Однако представитель компании заявил, что «ФосАгро» «считала и считает все претензии Сычева надуманными и необоснованными».

Ранее, 6 сентября, стало известно о том, что Сычев подал иск в Высокий суд Лондона к «ФосАгро», Гурьеву и Антошину. Об этом сообщал телеканал «Дождь».

Сумма по иску, по словам Сычева, составляет около $60 млн. Сычев с апреля 2005 года участвовал в судебном процессе по делу о налоговых претензиях Федеральной налоговой службы к комбинату «Апатит», ранее входивший в «ФосАгро». Сумма по иску составляет 17 млрд руб. С помощью Сычева «ФосАгро» выиграла дело и добилась компенсации на сумму 300 млн руб.

Сычева уволили из «ФосАгро» в феврале 2013 года, однако, по его словам, он продолжал работать на холдинг и представлять его интересы в судах. В конце 2014 года Сычев обратился с жалобой в комиссию по корпоративной этике Российского союза промышленников и предпринимателей из-за невыплаченного ему вознаграждения.