Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,30 57,82 EUR Нал. 69,62 68,98 USD Бирж. 58,09 +0,40 EUR Бирж. 69,33 +0,42 USD ЦБ. 57,62 +0,09 EUR ЦБ. 68,75 +0,17 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2058,70 +0,24% РТС 1119,14 -0,38% Brent 55,40 -0,14% DJIA 22340,37 +0,32% Nasdaq 6474,18 +0,40% FTSE 7253,28 +0,52%
Суд в Лондоне принял иск бывшего топ-менеджера «ФосАгро» к холдингу
Лента новостей
Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Уфа». Онлайн 20:00, Спорт «Угроза преувеличена»: иностранные СМИ об учениях «Запад-2017» 19:57, Политика Долг «ФК Открытие» перед ЦБ превысил 1 трлн руб. 19:55, Финансы В центре Москвы столкнулись пять автомобилей 19:54, Общество Замминистра образования Каганов покинул свой пост 19:41, Общество Суд в Лондоне принял иск бывшего топ-менеджера «ФосАгро» к холдингу 19:29, Бизнес В России в 2018 году начнется пилотный проект по маркировке сигарет 19:28, Бизнес Военные рассказали о реакции Путина на учения «Запад-2017» 19:24, Политика Суд отклонил иск племянницы пропавшего в СССР шведского дипломата к ФСБ 19:18, Общество Состоялось первое заседание экспертного совета Премии РБК 19:13, Бизнес В Госдуме и Совфеде ответили на слова Бурджанадзе о планах ЦРУ по России 19:06, Политика В МВФ оценили потери мировой экономики от коррупции 19:04, Экономика В Одессе после приговора по делу о беспорядках 2 мая начались потасовки 18:51, Политика Капитан «Спартака» ответил на обвинения в «сливе» тренера 18:40, Спорт Минтранс отправил мегапроект РЖД «Евразия» на доработку 18:36, Бизнес Власти Украины решили продать права на трансляцию ЧМ-2018 за $7,6 млн 18:34, Технологии и медиа Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 18:29, РБК и Билайн Армения допустила возврат Азербайджану части территорий 18:28, Политика В Сургуте сотрудники ДПС задержали пьяного священника 18:21, Общество Пей кокосы, ешь бананы: как приучить Москву к экзотическому напитку 18:21, Свое дело Трамп поздравил ЦРУ с 70-летием при помощи видео со своей январской речью 18:11, Политика Во время стрельбы у ночного клуба в Берлине погиб россиянин 18:07, Общество ЕСПЧ принял жалобы на запрет в России сайентологов и «Аум Синрикё» 17:51, Общество Northrop Grumman купит производителя ракет Orbital ATK за $7,8 млрд 17:48, Бизнес Утилизирующие вооружения компании задолжали Минобороны 1,8 млрд руб. 17:46, Политика В Пензе после звонков о минировании эвакуировали 12 торговых центров 17:45, Общество В Москве за год втрое выросло число коворкингов 17:44, Недвижимость План Юнкера: как в Брюсселе ищут новую идею для Европы 17:41, Мнение
Суд в Лондоне принял иск бывшего топ-менеджера «ФосАгро» к холдингу
Бизнес, 19:29
0
Суд в Лондоне принял иск бывшего топ-менеджера «ФосАгро» к холдингу

Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иск бывшего начальника налогового управления холдинга «ФосАгро» Игоря Сычева. Об этом сообщает Forbes, который ознакомился с копией иска и другими документами по этому делу.

По данным Forbes, дело рассматривается судьей Морского и коммерческого суда Отделения королевской скамьи Найджелом Тиэром. Истцом по делу является Сычев и его оффшор Verlox International, находящийся в Белизе.

Ответчиками выступают заместитель председателя совета директоров холдинга Андрей Гурьев и председатель комитета по охране труда совета директоров компании Игорь Антошин. Также в качестве ответчика привлечен связанный с Гурьевым и Антошиным сейшельский оффшор Parmas Corporation и белизский оффшор Avec Ltd.

Сычев выступил с требованием передать ему 1% акций холдинга или выплатить их стоимость (около $55,8 млн), а также $8 млн наличными за урегулирование налоговых споров «ФосАгро». Адвокаты Сычева сообщили ему, что «[судом] дано разрешение вручить иск всем [упомянутым] ответчикам». «Теперь придется побегать за ними, чтобы вручить повестки», — отметил Сычев. В Отделении королевской скамьи также подтвердили, что «работа по делу начата, суд принял документы [от истца]».

В «ФосАгро» Forbes заявили, что холдингу «ничего не известно об иске Сычева». Однако представитель компании заявил, что «ФосАгро» «считала и считает все претензии Сычева надуманными и необоснованными».

Ранее, 6 сентября, стало известно о том, что Сычев подал иск в Высокий суд Лондона к «ФосАгро», Гурьеву и Антошину. Об этом сообщал телеканал «Дождь».

Сумма по иску, по словам Сычева, составляет около $60 млн. Сычев с апреля 2005 года участвовал в судебном процессе по делу о налоговых претензиях Федеральной налоговой службы к комбинату «Апатит», ранее входивший в «ФосАгро». Сумма по иску составляет 17 млрд руб. С помощью Сычева «ФосАгро» выиграла дело и добилась компенсации на сумму 300 млн руб.

Сычева уволили из «ФосАгро» в феврале 2013 года, однако, по его словам, он продолжал работать на холдинг и представлять его интересы в судах. В конце 2014 года Сычев обратился с жалобой в комиссию по корпоративной этике Российского союза промышленников и предпринимателей из-за невыплаченного ему вознаграждения.
Теги: «ФосАгро» , Высокий суд Лондона , Иск
Главное
Долг «ФК Открытие» перед ЦБ превысил 1 трлн руб. Финансы
Материалы по теме
Бывший менеджер «ФосАгро» пожертвовал Навальному 1 млн руб. в биткоинах Политика
Ректор Горного института довел долю в «ФосАгро» до 19,35% Бизнес
«Фосагро» собралась потеснить Китай на рынке фосфорных удобрений Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку