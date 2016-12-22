Военные рассказали о реакции Путина на учения «Запад-2017»

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу высоко оценили итоги этапа военных учений «Запад-2017», который прошел 18 сентября на полигоне Лужский в Ленинградской области. Об этом заявил журналистам командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

Генерал отметил большой размах этапа учения. Войска одновременно выполняли задачу на трех полигонах. Участвовавшие в этапе подразделения имеют высокий уровень подготовки и успешно выполняют поставленные задачи, несмотря на сложные погодные условия, отметил командующий ЗВО.

По его словам, уверенно действовали подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады, 138-й мотострелковой бригады, подразделения 2-й Таманской дивизии, десантники. Картаполов также отметил работу «разведывательно-ударных контуров, которые позволили вот в таких тяжелых условиях очень точно применять авиацию».

Российско-белорусские учения «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. На них отрабатывается боевое взаимодействие на шести полигонах обеих стран. В учениях должны принимать участие не менее 13 тыс. военнослужащих. В понедельник, 18 сентября, за ходом учений наблюдал президент России Владимир Путин.