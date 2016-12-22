В Сургуте сотрудники ДПС задержали пьяного священника

В Сургуте в ночь на 18 сентября сотрудники ДПС задержали пьяного священника. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах. «В ночь на понедельник сотрудниками ДПС была остановлена иномарка, водитель которой находился за рулем в состоянии опьянения. Предполагается, что этот водитель — настоятель одного из сургутских храмов», — заявил собеседник агентства.

17 сентября в YouTube-аккаунте агентства «К-Информ» появилось видео, на котором видно, как сотрудники ДПС задерживают мужчину. «Внимание дежуривших в Железнодорожном районе инспекторов ДПС привлек Nissan X-Trail, который вилял на проезжей части улицы Крылова. Когда полицейские остановили автомобиль, из-за руля вышел священнослужитель с явными признаками алкогольного опьянения», — указывается в описании к видео.

Водитель представился Иваном Дарием. Согласно данным сайта Ханты-Мансийской митрополии, иерей Иоанн Дарий служит в сургутском храме в честь великомученика Георгия Победоносца. Как сообщает «К-Информ», иерей потребовал отпустить его, а также хотел дать сотрудникам ДПС взятку за то, чтобы его не задерживали. В результате полицейским пришлось задержать священника и надеть на него наручники. Ему грозит суд за неповиновение сотрудникам полиции и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

В январе 2017 года автомобиль Mitsubishi ASX, за рулем которого в нетрезвом состоянии находился 25-летний иерей Димитрий Кивилиди, врезался в ВАЗ-21099. В результате оба автомобиля столкнулись с припаркованными на обочине машинами. В аварии пострадали женщина и восьмилетний мальчик. Кивилиди служил в ростовском храме в честь великомученика Георгия Победоносца. По указу митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия иерея запретили в служении.