Расходы на культуру и кинематограф в 2018 году сократят на 7 млрд руб.

Из Федерального бюджета России в 2018 году на сферу культуры и кинематографии в общей сложности выделят 92,829 млрд руб. вместо 99,776 млрд руб. в 2017 году. Об этом говорится в проекте бюджета на 2018–2020 годы который опубликован на портале проектов правовых актов.

Проект представило Министерство финансов. В 2019 году на культуру и кино выделят 87,540 млрд руб., а в 2020 — 83,337 млрд руб. Только на культурную сферу в 2018 году из бюджета потратят 81, 757 млрд руб. по сравнению с 88,279 млрд руб. в 2017 году. В 2019 году для сферы культуры выделят 73,001 млрд руб., а в 2020 году — 74,222 млрд руб.

Согласно проекту на кинематографию в 2018 году из бюджета выделят 7,366 млрд руб. В 2019 году сфера кинематографии получит 7,361 млрд руб. В 2019 году на кинематографию потратят 7,373 млрд руб. Также на проект «Сохранение и развитие кинематографии» в 2018 году выделят 6,986 млрд руб., в 2019 — 7,361 млрд руб., а в 2020 — 7,373 млрд руб.

Также в проект бюджета входит выделение средств на госпрограмму «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы. На них в 2018 году потратят 331,059 млн руб. по сравнению с 322,996 млн руб. в 2017 году. В 2019 году на развитие культуры и туризма выделят 312,995 млн руб. В 2020 на эту программу будет потрачено 318,959 млн руб.