В Женеве начали расследование после засора канализации купюрами по €500

Швейцарские прокуроры выясняют, почему неизвестные сбросили десятки тысяч евро в туалет в отделении финансового холдинга UBS Group AG в Женеве, передает агентство Bloomberg.
Накануне бельгийский телеканал RTL со ссылкой на прокурора Женевы сообщал, что несколько месяцев назад туалет в хранилище одного из городских банков оказался забит купюрами в €500. Через несколько дней туалеты трех соседних бистро также оказались забиты деньгами. По данным газеты, банкноты лежали в туалете и в раковине. Они были порезаны ножницами на кусочки. Об этих находках сообщили в полицию.
Уничтожение банкнот не считается преступлением в Швейцарии, но за этой «историей должен кто-то стоять», заявил Bloomberg представитель женевской прокуратуры, добавив, что по этой причине и было начато расследование.
В UBS Group AG отказались комментировать данный инцидент.