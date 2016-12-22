Топилин сообщил об индексации пенсий на 3,7% с 1 января 2018 года

Индексация пенсий на 3,7% произойдет с 1 января 2018 года. Об этом по итогам заседания правительства заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщает корреспондент РБК.

«Предусматривается вместе с бюджетом ПФР (Пенсионного фонда России) в Госдуму внести законопроект, он сегодня был одобрен правительством. Инфляция до последнего времени прогнозировалась на уровне 3,7-3,8% за этот год. А у нас инфляция является основанием, на инфляцию за прошлый год индексируются пенсии с 1 января» — сказал Топилин.

Он отметил, что в связи с тем, что прогноз поменялся и инфляция в 2017 году составит 3,2%, «правительством было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января следующего года». По его словам, эти меры смогут обеспечить более значимый прирост и рост реальных пенсий в следующем году.

Топилин отметил, что с 1 апреля 2018 года также запланирована индексация социальных пенсий на 4,1%. Вместе с тем, в проекте бюджета не предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам. «Мы не меняли условия, мораторий сохранен» — подчеркнул министр труда.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 сентября подписал распоряжение, согласно которому семи регионам страны выделят 1 млрд руб. на социальные доплаты к пенсиям. Бюджетные средства пойдут в республики Коми и Якутия, Камчатский, Приморский и Хабаровский край, а также в Архангельскую и Московскую области. Всего социальные доплаты к пенсиям получат около 407 тыс. человек.

Медведев 13 сентября также сообщил, что правительство выделило 6,5 млрд руб для социальных доплат к пенсиям неработающих пенсионеров в регионах России, доход которых меньше регионального прожиточного минимума. Поддержку получат около 410 тыс. человек.