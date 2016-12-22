Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,13 57,61 EUR Нал. 69,45 68,77 USD Бирж. 57,91 +0,22 EUR Бирж. 69,27 +0,36 USD ЦБ. 57,62 +0,09 EUR ЦБ. 68,75 +0,17 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2061,23 +0,36% РТС 1121,38 -0,18% Brent 55,46 -0,04% DJIA 22330,34 +0,28% Nasdaq 6471,35 +0,35% FTSE 7247,88 +0,45%
Сенатором от правительства Удмуртии назначили главу Россотрудничества
Лента новостей
АР узнало о причастности к «акустическим атакам» на Кубе третьей стороны 16:59, Политика Блогер Лапшин пожаловался на избиение в азербайджанской тюрьме 16:58, Общество Расходы на культуру и кинематограф в 2018 году сократят на 7 млрд руб. 16:47, Экономика Эстония, Барбадос и Багамы потребовали отстранить Россию от Олимпиады 16:31, Спорт Полиция оценила ущерб от «минирования» по всей России 16:23, Общество Танки, Путин, две страны: как проходят учения «Запад-2017» 16:21, Фотогалерея  Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года 16:14, Общество Блогер Лапшин рассказал о цели поездки в Азербайджан после Карабаха 16:08, Общество Правительство одобрило повышение акцизов на бензин 16:08, Экономика Топилин сообщил об индексации пенсий на 3,7% с 1 января 2018 года 16:07, Экономика Бензин в Саудовской Аравии подорожает на 80% из-за отказа от госсубсидий 16:03, Экономика Сенатором от правительства Удмуртии назначили главу Россотрудничества 15:50, Политика Из-за циклона более 10 тысяч жителей Сахалина остались без электричества 15:45, Общество Федун объяснил провал «Спартака» на старте чемпионата 15:42, Спорт Piriform сообщила о краже данных более 2 млн пользователей CCleaner 15:39, Технологии и медиа Черных риелторов задержали после убийства пенсионеров в Архангельске 15:34, Общество Bild сообщила о завершении карьеры группы Rammstein 15:33, Технологии и медиа Авиакомпании задолжали пассажирам за задержки европейских рейсов €6,6 млн 15:24, Политика Правительство одобрило повышение МРОТ до прожиточного минимума 15:21, Общество Механика из «Алых парусов» отправят в колонию за гибель женщины в лифте 15:20, Общество Глава МИД Германии заступился за Ким Чен Ына 15:20, Политика Памяти российских банков: как перезагрузить неработающую систему 15:16, Мнение Названы районы за пределами МКАД с самым дорогим арендным жильем 15:12, Недвижимость Собянин показал бронзовых спортсменов на станции метро «ЦСКА» 15:08, Общество Президент Литвы пожаловалась генсеку ООН на учения «Запад-2017» 15:00, Политика Песков призвал не размывать идею Путина о миротворцах в Донбассе 14:55, Политика «РИА Новости» узнало о снятии обвинений с двух фигурантов дела Шакро 14:41, Общество
Сенатором от правительства Удмуртии назначили главу Россотрудничества
Политика, 15:50
0
Сенатором от правительства Удмуртии назначили главу Россотрудничества

Главу Россотрудничества Любовь Глебову назначили на пост сенатора от правительства Удмуртии. Соответствующий указ подписал 18 сентября глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщается на сайте правительства Удмуртской Республики.

Бречалов назвал Глебову «профессионалом и лоббистом с большим опытом» и заявил, что назначение Глебовой стало «безусловным усилением позиций Удмуртии в Совете Федерации». Он также отметил умение Глебовой добиваться поставленных целей.

В свою очередь, Глебова поблагодарила Бречалова за доверие. «Считаю, у меня достаточно опыта в разных сферах деятельности и жизни, чтобы стать полезной конкретному региону, конкретным людям», — подчеркнула она. Глебова выразила уверенность в том, что сможет оправдать ожидания Бречалова и жителей Удмуртии. Она добавила, что в ближайшее время займется формированием дорожных карт республики.

В конце июля 2017 года источник, близкий к руководству Удмуртии, сообщил РБК, что бывший тогда в должности врио главы республики Бречалов представил три кандидатуры на пост сенатора от Удмуртии. Ими стали Любовь Глебова, чемпион мира по биатлону Иван Черезов и главный федеральный инспектор республики Дмитрий Мусин.

Глебова в марте 2015 года заняла должность главы Россотрудничества. С 2012 по 2015 год была членом Совета Федерации от Законодательного собрания Пензенской области, а также входила в состав Комитета по международным делам. В 2008–2012 годы работала руководителем Рособрнадзора. С 2005 по 2008 год Глебова занимала пост статс-секретаря — замминистра здравоохранения и социального развития. В 2001–2005 годы работала заместителем полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.
Теги: Совет Федерации , Россотрудничество , Любовь Глебова , Республика Удмуртия
Главное
Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года Общество
Материалы по теме
Глава Россотрудничества назвала самый сложный для работы регион Общество
Россотрудничество заявило о борьбе с образом «русского медведя в ушанке» Общество
Глава Россотрудничества рассказала об обучении сирийцев в России Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку