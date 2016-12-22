Сенатором от правительства Удмуртии назначили главу Россотрудничества

Главу Россотрудничества Любовь Глебову назначили на пост сенатора от правительства Удмуртии. Соответствующий указ подписал 18 сентября глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщается на сайте правительства Удмуртской Республики.

Бречалов назвал Глебову «профессионалом и лоббистом с большим опытом» и заявил, что назначение Глебовой стало «безусловным усилением позиций Удмуртии в Совете Федерации». Он также отметил умение Глебовой добиваться поставленных целей.

В свою очередь, Глебова поблагодарила Бречалова за доверие. «Считаю, у меня достаточно опыта в разных сферах деятельности и жизни, чтобы стать полезной конкретному региону, конкретным людям», — подчеркнула она. Глебова выразила уверенность в том, что сможет оправдать ожидания Бречалова и жителей Удмуртии. Она добавила, что в ближайшее время займется формированием дорожных карт республики.

В конце июля 2017 года источник, близкий к руководству Удмуртии, сообщил РБК, что бывший тогда в должности врио главы республики Бречалов представил три кандидатуры на пост сенатора от Удмуртии. Ими стали Любовь Глебова, чемпион мира по биатлону Иван Черезов и главный федеральный инспектор республики Дмитрий Мусин.

Глебова в марте 2015 года заняла должность главы Россотрудничества. С 2012 по 2015 год была членом Совета Федерации от Законодательного собрания Пензенской области, а также входила в состав Комитета по международным делам. В 2008–2012 годы работала руководителем Рособрнадзора. С 2005 по 2008 год Глебова занимала пост статс-секретаря — замминистра здравоохранения и социального развития. В 2001–2005 годы работала заместителем полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.