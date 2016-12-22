Собянин показал бронзовых спортсменов на станции метро «ЦСКА»

На новой станции московского метро, названной «ЦСКА» в честь спортивного клуба, будут установлены бронзовые статуи спортсменов. Об этом в своем Twitter рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«К концу месяца новую станцию ТПК [Третьего пересадочного контура] «ЦСКА» украсят бронзовые скульптуры спортсменов. Баскетболист и футболист уже установлены», — рассказал Собянин. К своему сообщению он прикрепил фотографию, сделанную на еще не открытой станции.

Как в августе сообщал телеканал «Москва 24», заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что станции Третьего пересадочного контура должны быть открыты для пассажиров к концу 2017 года. В сентябре для обкатки путей по новой линии запустят поезда.

Станция «ЦСКА» ранее называлась «Ходынское поле», однако в апреле 2016 года ей было официально присвоено новое название. О переименовании станции мэра Москвы попросили болельщики одноименного клуба.