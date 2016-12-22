Президент Литвы пожаловалась генсеку ООН на учения «Запад-2017»

Президент Литвы Даля Грибаускайте встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и рассказала ему об «агрессивном и наступательном характере российских учений «Запад-2017» около литовских границ. Грибаускайте добавила, что учения угрожают безопасности региона и мирового сообщества в целом, сообщает пресс-служба президента.

По мнению главы государства, маневры «моделируют реальный конфликт со странами НАТО». Также она отметила «скрытые масштабы и сценарии учений». Она также обвинила ООН в том, что реакция организации на случаи нарушения международного права в последние годы была «недостаточной».

​Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. На них отрабатывается боевое взаимодействие одновременно на шести полигонах обеих стран. В них должны участвовать более 13 тыс. военнослужащих. 18 сентября учения должен посетить президент России Владимир Путин.

Учения вызвали беспокойство на Западе. В феврале президент Литвы посчитала, что маневры являются «подготовкой к войне» с западными странами. Командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес также заявлял об угрозе, исходящей от этих учений.