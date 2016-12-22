«Роснефть» задумалась об инвестициях в газопровод в Иракском Курдистане

«Роснефть» и правительство курдского автономного района Ирака провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопроводной инфраструктуры Иракского Курдистана. Об этом сообщается на сайте компании.
Разработку необходимой документации планируется завершить в ближайшее время. Ожидается, что отдельное соглашение по данному проекту будет подписано до конца 2017 года.
Уточняется, что инвестиции в проект будут осуществляться по схеме BOOT (Build-Own-Operate-Transfer: строительство, владение, эксплуатация, передача). Возврат на вложения будет осуществляться за счет тарифных сборов и согласованной нормы прибыли.
В соответствии с проектом, трубопровод будет запущен в 2019 году, тогда же должны начаться поставки газа внутренним потребителям. С 2020 года планируется приступить к экспорту газа. Пропускная способность трубопровода обеспечит экспорт газа в объеме 30 млрд. куб. м/год в дополнение к поставкам основным внутренним потребителям.
«Курдистанский региональный газопровод не только обеспечит поставки природного газа на электростанции и заводы региона, но и предоставит возможность в ближайшие годы экспортировать существенный объем топлива в Турцию и на европейский рынок», — говорится в сообщении компании.
Согласно подписанному на ПМЭФ-2017 соглашению, «Роснефть», в частности, получит доступ к управлению экспортным трубопроводом в Иракском Курдистане.