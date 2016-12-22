ФСБ задержала перевозивших наркотики из Европы в фурах с овощами

ФСБ России с поличным задержала контрабандистов, возивших наркотики из Европы в Россию в фурах с овощами. Об этом сообщает «РИА Новости».
У них было изъято не менее 31 кг наркотических средств. Розничная стоимость изъятой партии превышала 20 млн руб.
Подозреваемые перевозили транзитом через Молдавию особо крупные партии гашиша, марихуаны и МДМА (метилендиоксиметамфетамин, также известный как экстази). После этого наркотики продавали в Москве и Подмосковье.
Ведомство установило активных участников преступной группы — гражданина России и гражданина Молдавии. Также были собраны доказательства того, что контрабандой наркотиков они занимались на систематической основе.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, задержанных взяли под стражу.
В июне 2017 года в Санкт-Петебрурге были задержаны уроженка Таджикистана и двое ее подельников, поставлявшие из Петербурга в Москву и Московскую область крупные партии героина под видом лука, сообщал «РБК Санкт-Петербург». Наркотики были расфасованы в 246 полимерных контейнеров, обклеенных луковой шелухой.