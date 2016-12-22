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На Ладоге нашли тело пропавшего с перевернувшейся в июне лодки подростка
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На Ладоге нашли тело пропавшего с перевернувшейся в июне лодки подростка
Общество, 13:00
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На Ладоге нашли тело пропавшего с перевернувшейся в июне лодки подростка

В Ладожском озере было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, пропавшего без вести в июне, когда на озере перевернулась лодка с подростками. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета (СКР).

Еще двое пропавших без вести подростков так и не были обнаружены. Расследование обстоятельств их гибели продолжает Следственный комитет, возбудивший ранее уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Инцидент на Ладожском озере произошел 19 июня. Пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет отправились кататься на лодке в районе поселка Импилахти. С собой у них не было спасательных жилетов и средств спасения. Из-за непогоды их лодка перевернулась. Двоим подросткам удалось спастись самостоятельно. К поискам остальных были привлечены спасатели. Для осмотра акватории спасатели использовали вертолеты и беспилотники.

Теги: СКР , Карелия , Ладожское озеро
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