В Забайкалье 30 бывших горняков начали голодовку из-за невыплаты зарплат

В Забайкальском крае порядка 30 бывших сотрудников закрытого рудника в поселке Вершино-Дарасунское объявили голодовку. Об этом сообщает «Забмедиа».

Изначально голодовку начали около 20 бывших шахтеров, после чего к ним присоединились еще несколько человек. Участники акции уже встретились с представителем прокуратуры и главой администрации Тунгокоченского района. По словам объявивших голодовку, они не получили все выплаты, положенные им при сокращении. По их словам, со сложностями при получении денег столкнулись порядка 500 человек.

«У нас около 500 работников сокращены в конце июля — начале августа. Расчетные выплаты никто не получил. Собственник обещал: «В зарплату получите». Зарплата у нас всегда 15 числа. 15 августа мы ничего не получили», — рассказала одна из участниц акции Инна Бабенко. По ее словам, в результате действий собственника «500 человек оказались на улице вообще без средств».

В мае на этой шахте более 80 шахтеров отказались выходить на поверхность из-за задержки зарплаты. Для решения ситуации к шахтерам выехали губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. После обещания собственника выплатить средства шахтеры покинули рудник.

Шахта «Юго-Западая», где произошла забастовка, принадлежит группе компаний «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК). Шахта была закрыта собственником как убыточная.