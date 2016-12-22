Первого замглавы УФСИН Тульской области задержали по делу о взятке

В Тульской области в отношении первого заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по региону Всеволода Снурницына возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

41-летний Снурницын задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, он получил взятку в размере 300 тыс. руб. от отбывающего наказание за мошенничество осужденного. За это он должен был помочь заключенному в решении вопроса о смягчении вида наказания, а также ​предоставить облегченные условия содержания в исправительном учреждении. Отмечается, что всего Снурницын намерен был получить от осужденного 1 млн 300 тыс. руб.