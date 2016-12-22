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Приказ задержать машину Улюкаева отдал глава «банковского» управления ФСБ
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Приказ задержать машину Улюкаева отдал глава «банковского» управления ФСБ
Дело Улюкаева, 12:01
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Приказ задержать машину Улюкаева отдал глава «банковского» управления ФСБ

Сотрудник экономической службы безопасности Алексей Калугин, который проходит в качестве свидетеля по делу бывшего министра экономразвития России Алексея Улюкаева, сообщил во время допроса в суде, что получил указание задержать машину экс-министра возле офиса «Роснефти» от своего руководителя, главы управления К ФСБ России, передает корреспондент РБК.

При этом вопрос о том, кто отдал указание задержать машину экс-министра во время «оперативного эксперимента» с Улюкаевым, прозвучал в суде несколько раз, и Калугин несколько раз отказывался на него отвечать, заявляя, что «прошло слишком много времени». Адвокат Улюкаева Лариса Каштанова вновь задала этот вопрос. Калугин ответил, что получил такое задание «от руководителя своего управления».

«От кого именно?» — уточнила Каштанова.

На это Калугин заявил, что не будет отвечать на этот вопрос, однако судья Лариса Семенова попросила его ответить. «От Ткачева Ивана Ивановича», — сказал свидетель.

«Верно ли я понимаю, что это руководитель управления К?», — уточнила Каштанова. «Верно», — подтвердил Калугин.

Управление К ФСБ занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы.

Кроме того, Калугин рассказал, что подготовка к «оперативному эксперименту» по передаче Улюкаеву чемодана с деньгами велась в конца октября 2016 года.

18 сентября — шестой день допроса свидетелей по делу Алексея Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве и получении взятки в размере $2 млн. Улюкаев приехал в офис «Роснефти» по приглашению главы компании Игоря Сечина вечером 13 ноября 2016 года. О задержании Улюкаева ночью 14 ноября сообщил Следственный комитет.

Из материалов дела, оглашенных в суде ранее, следует, что Улюкаев получил взятку лично от Сечина, который ​дал согласие на свое участие в «оперативном эксперименте». Для эксперимента ​сотрудники Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ обработали купюры, которые Сечин передал экс-министру.

Теги: суд , ФСБ , Алексей Улюкаев , свидетель , управление К , Иван Ткачев
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