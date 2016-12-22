Стала известна дата прощания с Зурабом Соткилавой

Прощание с оперным певцом, народным артистом СССР Зурабом Соткилавой пройдет в Большом театре 20 сентября. Об этом РБК сообщил народный артист СССР, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон.

«В среду [пройдет] прощание в Большом театре и увезут хоронить в Тбилиси», — пояснил он.

Кобзон добавил, что Соткилава был выдающимся певцом, прекрасным другом и великолепным человеком. ​«Я его слушал и в Большом театре, выступали с ним вместе на концертах, у нас были дружеские отношения. Я так предполагал, что он выступит на моем юбилее. Очень жаль, потому что он был очень ярким певцом в Большом театре, таких больше нет. Замечательный семьянин, [у него остались] прекрасная супруга, две дочери — все его любили», — рассказал первый зампред думского комитета.

Певица Тамара Гвердцители в разговоре с РБК назвала Зураба Соткилаву «человеком-явлением, одним из выдающихся людей XX века». «Я счастлива, что в далеком 1987 году познакомилась с Зурабом Лаврентьевичем. Счастлива, что в одно время мы жили с этим великим человеком. У нас были довольно теплые отношения, я всегда прислушивалась к его советам, и это всегда было крайне ценно для меня. Было ощущение, что он будет петь всегда и его голос будет нашу жизнь делать красивее и осмысленнее», — сообщила Гвердцители.

Солист Большого театра Зураб Соткилава скончался 18 сентября в возрасте 80 лет. «У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», — объяснил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

В июле 2015 года оперный певец проходил курс химиотерапии в Москве после операции в Германии. С чем связано его лечение, Соткилава не уточнил, однако добавил, что, по мнению врачей, у него «в плане онкологии все чисто».

Соткилава родился в 1937 году в Сухуми. В 1965–1974 годах он был солистом Грузинского театра оперы и балета имени З. Палиашвили. С 1966 года по 1968 год он стажировался в миланском театре Ла Скала. В 1973 году он дебютировал в Большом театре в Москве, а через год вошел в оперную труппу театра. Там Соткилава исполнял такие партии, как Радамес из «Аиды», Измаил из «Набукко» и Отелло из «Отелло» Верди.

