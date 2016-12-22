Суд вынес приговор подозреваемым в подготовке теракта в Ростове-на-Дону

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к лишению свободы двух жительниц города, планировавших теракты в торговом центре. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Татьяна Карпенко приговорена к 14,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а Надежда Гришина — к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Их обвиняли в приготовлении к теракту, содействии террористической деятельности, незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 30, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ). Гришину также признали виновной в склонении третьего лица к совершению преступления.

26 июля еще одну подозреваемую — Викторию Семенову — суд приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

По данным следствия, с октября 2015 года по январь 2016 года разделяющие взгляды запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Имарат Кавказ» Карпенко и Гришина собирались совершить теракт в одном из ТРЦ Ростова-на-Дону. Исполнителем должна была стать Виктория Семенова.

Организаторы подготовили взрывчатые вещества, взрывные устройства, кнопку для замыкания электрической сети и саморезы, которые должны были сыграть роль поражающих элементов. Все это было помещено в жилет-разгрузку. Устройство было обнаружено дома у Семеновой. Преступление было предотвращено, подозреваемых взяли под стражу.