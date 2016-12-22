General Motors отзовет 2,5 млн автомобилей в Китае

Американская автомобильная корпорация General Motors вместе с китайским предприятием Shanghai GM отзовет в Китае 2,5 млн автомобилей. Причиной этого стал дефект в подушках безопасности, пишет China Daily.

В конце октября начнется отзыв порядка 13,5 тыс. импортированных автомашин марок Saab и Opel. Более крупная волна отзывов начнется в декабре, когда будут отозваны 2,51 автомобилей Chevrolet и Buick.

Поводом для действий корпорации стали подушки безопасности от японского производителя Takata. В нескольких ДТП по всему миру было установлено, что в момент аварии они могут просто взорваться, причинив ущерб пассажирам. Для того, чтобы решить проблему, GM и Shanghai GM полностью поменяют опасные подушки безопасности.

Ранее по аналогичной причине свои машины в Китае отозвал Volkswagen. На 4,6 млн машин концерна в этой стране были установлены подушки безопасности Takata. По данным Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая (AQSIQ), дефект подушек Takata уже привел к гибели 16 человек, еще 180 пострадали.

В начале июля стало известно, что в России будут отозваны 2,7 тыс. автомобилей Chevrolet Niva из-за возможной негерметичности топливных баков. Отзыв произвело совместное предприятие ПАО «АвтоВАЗ» и General Motors в Тольятти ЗАО «GM-АвтоВАЗ».