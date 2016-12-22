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Мадуро снова заявил о своем сходстве со Сталиным
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Мадуро снова заявил о своем сходстве со Сталиным
Общество, 09:01
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Мадуро снова заявил о своем сходстве со Сталиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро нашел себя похожим на Иосифа Сталина. Об этом он заявил в эфире программы «Воскресенья с Мадуро», которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Televisión, передает Venezuela al Dia.

«В мире есть люди, которые называют меня карибским Сталиным. И я похож. Посмотрите на мой профиль», — сказал Мадуро.

Это не первый раз, когда президент Венесуэлы сравнивает себя со Сталиным. В марте 2015 года, прогуливаясь по книжной ярмарке в Каракасе, он взял со стенда книгу со Сталиным на обложке и сказал, что похож на него.

«Вот (книга Доменико Лосурдо. — РБК) «Сталин: история и критика черной легенды». Смотрите, Сталин выглядел как я, у него такие же усы. Товарищ Сталин, который победил Гитлера», — сказал он тогда.

В середине июля оппозиция Венесуэлы организовала референдум, на котором предложила гражданам выразить свое мнение о созыве Конституционной ассамблеи, которая, по замыслу Мадуро, сможет вносить правки в Конституцию страны. По данным венесуэльской оппозиции, в проведенном ею плебисците приняли участие более 7,6 млн человек, из которых 98% высказались против созыва этого органа, однако правительство не признало итоги голосования.

В августе в Венесуэле была предпринята попытка военного переворота против Мадуро, однако успехом она не увенчалась.

Теги: СССР , Николас Мадуро , Иосиф Сталин , Венесуэлла
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