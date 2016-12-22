Госдеп рассказал о встрече Тиллерсона и Лаврова в Нью-Йорке

Госдеп США выпустил официальное заявление о встрече главы ведомства Рекса Тиллерсона и главы российского МИД Сергей Лаврова. Документ опубликован на сайте Госдепа.
В пресс-релизе Госдеп подтверждает встречу российского министра с Тиллерсоном в Нью-Йорке «в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН». Как заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, на встрече Тиллерсон и Лавров «вновь подтвердили приверженность к урегулированию военной ситуации в Сирии, сокращению насилия и созданию условий для реализации Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254».
Резолюция 2254 Совбеза была принята в декабре 2015 года и касается вопросов переговоров конфликтующих сторон в Сирии, урегулированию ситуации в этой стране и оказанию гуманитарной помощи.
Ранее о встрече Тиллерсона и Лаврова сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Встреча глав МИД и Госдепа прошла минувшей ночью в постпредстве России в ООН. По словам Захаровой, она носила неформальный характер и продолжалась около 45 минут.