Лавров встретился с Тиллерсоном в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в постпредстве России в ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом сообщает «Интерфакс»

​Как рассказала Захарова, в рамках встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопросы сирийского урегулирования и конфликта на Донбассе. «Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договоренностей», — пояснила она.

Встреча носила неформальный характер и продолжалась около 45 минут.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей лавров прибыл на встречу с госсекретарем Рексом Тиллерсоном в рамках участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН. Накануне, 16 сентября, между главами дипведомств США и России состоялся телефонный разговор, который касался вопросов борьбы с терроризмом, сирийского урегулирования и конфликта на юго-востоке Украины.

72-я сессия Генассамблеи ООН началась 12 сентября в Нью-Йорке. С 19 сентября в рамках сессии должны начаться обсуждения внешнеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня. Президент России Владимир Путин, в отличие от предыдущего года, участия в сессии не примет.



